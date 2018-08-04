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Под Полтавой уже вторые сутки горит мусорная свалка: спасатели ликвидируют пожар

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Спасатели уже вторые сутки ликвидируют пожар на мусорной свалке под Полтавой
Спасатели уже вторые сутки ликвидируют пожар на мусорной свалке под Полтавой / dsns.gov.ua

Мусорная свалка твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района загорелась 3 августа вечером. Спасатели уже вторые сутки ликвидируют пожар.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что 3 августа в 18:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района. На место происшествия были направлены дежурные отделения 3-й, 4-й Государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательного отряда специального назначения.

В 20:05 3 августа пожар локализован. Площадь пожара составляет 0,05 гектара. Глубина прогаров до 0,5 метра угрозы населенным пунктам нет,
– говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. В ГСЧС заметили, что к ликвидации пожара привлечены 20 спасателей личного состава и 5 единиц техники.

Спасатели устанавливают причину возгорания.

пожежа, сміттєзвалище, полтавська область
К ликвидации пожара привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники

Теги: Новости Украины Новости Полтавы Пожар
Источник: 24 Канал
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