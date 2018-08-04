Под Полтавой уже вторые сутки горит мусорная свалка: спасатели ликвидируют пожар
Мусорная свалка твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района загорелась 3 августа вечером. Спасатели уже вторые сутки ликвидируют пожар.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Отмечается, что 3 августа в 18:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района. На место происшествия были направлены дежурные отделения 3-й, 4-й Государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательного отряда специального назначения.
В 20:05 3 августа пожар локализован. Площадь пожара составляет 0,05 гектара. Глубина прогаров до 0,5 метра угрозы населенным пунктам нет,
– говорится в сообщении.
Сейчас продолжается ликвидация пожара. В ГСЧС заметили, что к ликвидации пожара привлечены 20 спасателей личного состава и 5 единиц техники.
Спасатели устанавливают причину возгорания.
К ликвидации пожара привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники