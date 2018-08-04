В Коблево произошел масштабный пожар: фото
В курортной зоне города Коблево в Николаевской области ночью произошел масштабный пожар рядом с базой отдыха "Днестр".
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
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"4 августа в 00:17 на линию 101 массово начали поступать телефонные звонки о пожаре в Коблевской курортной зоне. Как выяснилось горели торговые павильоны (ряды) рядом с базой отдыха "Днестр"", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 01:45 спасателям удалось локализовать пожар, а в 02:30 ликвидировать на ориентировочной площади 400 квадратных метров.
К тушению пожара всего привлекли 5 единиц техники и 20 человек ГСЧС и МПО.
По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники полиции.
В Коблево возле базы отдыха "Днестр" произошел масштабный пожар
В Коблево ночью загорелись торговые павильоны
В Коблево произошел масштабный пожар