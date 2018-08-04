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У Коблево сталася масштабна пожежа: фото

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У Коблево сталася масштабна пожежа
У Коблево сталася масштабна пожежа / Фото з Facebook

У курортній зоні міста Коблево на Миколаївщині вночі сталася масштабна пожежа поряд з базою відпочинку "Дністер".

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Миколаївській області у Facebook.

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"4 серпня о 00:17 на лінію 101 масово почали надходити телефонні дзвінки про пожежу в Коблевській курортній зоні. Як з'ясувалося горіли торговельні павільйони (ряди) поряд із базою відпочинку "Дністер"", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 01:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 02:30 ліквідувати на орієнтовній площі 400 метрів квадратних.

До гасіння пожежі загалом долучили 5 одиниць техніки та 20 осіб ДСНС та МПО.

За попередніми даними постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину загоряння встановлюють співробітники поліції.


У Коблево біля бази відпочинку "Дністер" сталась масштабна пожежа


У Коблево вночі загорілися торгівельні павільйони


У Коблево сталася масштабна пожежа

 

Теги: Новини України Пожежа Новини Миколаєва ДСНС
Джерело: 24 Канал
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