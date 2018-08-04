У Запоріжжі пожежа змусила 12-річного хлопчика вистрибнути з вікна багатоповерхівки

Хлопчина вистрибнув з 3 поверху коли в будинку сталася пожежа. Причиною став побутовий електрочайник. Дитину доправили до лікарні з переломом ноги.

Про це повідомили у прес-центрі Державної служби із надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що інцидент трапився 2 серпня ввечері. О 18:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому будинку по вулиці Воронежська Хортицького району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі на третьому поверсі горить електрочайник на площі 1 квадратний метр. Зі слів лікарів, до приїзду рятувальників, 12-річний хлопець вистрибнув з вікна та отримав перелом ноги. Каретою швидкої медичної допомоги дитину доставили до обласної дитячої лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу о 18:44. Повідомляється, що через сильне задимлення приміщення вогнеборці вдалися до застосування апаратів на стисненому повітрі.

У ДСНС зауважили, що ймовірною причиною займання могло стати коротке замикання електропроводки. Наразі за фактом інциденту ведеться розслідування.