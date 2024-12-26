Причиною евакуації стало повідомлення про пожежу. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Euronews.

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Подробиці інциденту на Ейфелевій вежі

На Ейфелевій вежі близько 10:30 28 грудня сталася пожежа в одній з її ліфтових шахт між першим і другим поверхами.

За даними джерел журналістів, причиною загоряння став перегрів одного з кабелів ліфта. Під час гасіння пожежі доступ до башти був обмежений.

На момент загоряння там перебували близько 1200 туристів, яких довелося евакуювати.

Цікаво. У минулому Ейфелева вежа пережила одну велику пожежу. У січні 1956 року загорілася телевізійна кімната управління, вогонь завдав значної шкоди верхній частині вежі. Ремонт зайняв рік, а потім на її вершину додали радіоантену, яку ми бачимо й сьогодні.

У наш час цю туристичну пам'ятку щодня відвідують у середньому від 15 000 до 25 000 відвідувачів.