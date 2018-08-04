В Запорожье пожар заставил 12-летнего мальчика выпрыгнуть из окна многоэтажки

Ребенок выпрыгнул с 3 этажа когда в доме произошел пожар. Причиной стал бытовой электрочайник. Ребенка доставили в больницу с переломом ноги.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Во Львове вспыхнул пожар в сервисном центре фото и видео

Отмечается, что инцидент произошел 2 августа вечером. В 18:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по улице Воронежская Хортицкого района.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на третьем этаже горит электрочайник на площади 1 квадратный метр. По словам врачей, до приезда спасателей, 12-летний парень выпрыгнул из окна и получил перелом ноги. Каретой скорой медицинской помощи ребенка доставили в областную детскую больницу,

– говорится в сообщении.

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в 18:44. Сообщается, что из-за сильного задымления помещения пожарные прибегли к применению аппаратов на сжатом воздухе.

В ДСНС отметили, что вероятной причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. По факту инцидента ведется расследование.