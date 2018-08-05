В России на химкомбинате произошел взрыв: есть пострадавшие
Три человека получили травмы при взрыве пороха на Алексинском химическом комбинате в Тульской области.
Об этом сообщает ТАСС.
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На Алексинскрм химическом комбинате произошел взрыв на линии по производству пороха, пострадали три человека, они госпитализированы,
– сообщил источник информагентства в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент не нарушил технологический процесс на предприятии.
"После взрыва на линии по производству пороха процесс производства нарушен не был. После ЧП сработала автоматическая система пожаротушения и возгорания не было", – добавил собеседник СМИ.
Есть подозрения, что инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса.
Источник: 24 Канал
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