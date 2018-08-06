Мощный взрыв прогремел в аэропорту Болоньи: фото и видео
6 августа около 15 часов в Италии, в городе Болонья, произошел сильный взрыв в местном аэропорту. По предварительным данным взорвалась автоцистерна.
Соответствующие фото и видео взрыва публикуют пользователи соцсетей.
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Как пишет издание Sun со ссылкой на полицию, инцидент произошел на шоссе, недалеко от аэропорта. Возможно, взорвался грузовик с нефтепродуктами.
Как отмечают очевидцы, сразу после взрыва в небо поднялся столб огня и дыма.
Дороги вокруг места инцидента закрыты, на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.
На месте происшествия работают пожарные и врачи скорой помощи.
Смотрите видео взрыва в аэропорту Болоньи:
Источник: 24 Канал
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