Мощный взрыв прогремел в аэропорту Болоньи: фото и видео

6 августа около 15 часов в Италии, в городе Болонья, произошел сильный взрыв в местном аэропорту. По предварительным данным взорвалась автоцистерна.

Соответствующие фото и видео взрыва публикуют пользователи соцсетей.

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Как пишет издание Sun со ссылкой на полицию, инцидент произошел на шоссе, недалеко от аэропорта. Возможно, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Как отмечают очевидцы, сразу после взрыва в небо поднялся столб огня и дыма.

Дороги вокруг места инцидента закрыты, на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

На месте происшествия работают пожарные и врачи скорой помощи.

#BREAKING: Massive explosion and fire near #Bologna Airport, #Italy. Fire seems to have occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames. pic.twitter.com/vQvcqXEjr5 — Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) 6 августа 2018 г.

Смотрите видео взрыва в аэропорту Болоньи: