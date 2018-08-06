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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Появилось видео момента мощного взрыва возле аэропорта в Болонье

297 Читати новину українською
Взрыв возле аэропорта Болоньи
Взрыв возле аэропорта Болоньи / фото из соцсетей

В сети появилось видео момента взрыва, который произошел в понедельник, 6 августа, в Болонье возле местного аэропорта.

На видео видно как грузовик-цистерна движется по дороге, но не успевает вовремя притормозить и въезжает в очередь грузовиков. После столкновения раздался мощный взрыв.

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Смотрите видео момента взрыва в Болонье возле местного аэропорта

Видео момента взрыва в Болонье возле местного аэропорта

Напомним, 6 августа возле аэропорта в итальянском городе Болонья произошел мощный взрыв. Два человека погибли, более 60 – пострадали.
После взрыва вспыхнул сильный пожар, который распространился на автомобили в дилерских центрах поблизости. Многие люди получили ранения от обломков, которые разлетелись вокруг во время взрыва. Кроме того, в домах вблизи места инцидента разбиты окна и разрушен мост.
Аэропорт от взрыва не пострадал и работает в обычном режиме.

Теги: Взрыв в Болонье Взрыв
Источник: 24 Канал
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