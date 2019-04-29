На Ровенский АЭС произошел пожар: отключен блок №3
Из-за повреждения трансформатора на территории Ровенской атомной электростанции вспыхнул пожар. Инцидент произошел вечером 29 апреля.
По информации управления ГСЧС в Ровенской области, трансформатор загорелся на открытой территории распределительного устройства около 21:00. Уже в 22:00 пожар был ликвидирован
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Сейчас радиационный фон находится в пределах нормы. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Участие в ликвидации возгорания принимали 36 человек и 10 единиц техники.
Как рассказал начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик, из-за повреждения и дальнейшего возгорания трансформатора отключили блок №3. Следовательно, в настоящее время на РАЭС работают только 1-й и 4-й энергоблоки.
По международной шкале событий на атомных объектах это событие имеет индекс 0. Радиационное и экологическое состояние не менялось,
– отметил представитель станции.
Между тем, в сети начали публиковать фото и видео пожара на Ровенской АЭС.
Кроме того, активист Дмитрий Бенько обнародовал, какими являются показатели на станции по состоянию на 22:25 29 апреля.
"По словам очевидцев, сейчас все в порядке. Угрозы нет. Но думаю окна в городе Вараш (недалеко от него располагается Ровенская АЭС – 24 канала) и окрестных селах следовало бы закрыть, что бы там ни было", – подчеркнул он.
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