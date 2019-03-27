Взрыв прогремел в Кропивницком: фото и видео
В Кропивницком прогремел взрыв на газовой заправке. По предварительным данным, взорвалась 1 цистерна с газом, однако было слышно несколько взрывов.
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Источник: 24 канал
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