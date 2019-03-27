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      Низка вибухів прогриміли у Кропивницькому, є постраждалі: фото і відео

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      Вибухі у Кропивницькому 27.03.2019 - фото і відео вибухів
      Вибухи у Кропивницькому / Фото з соціальних мереж

      У Кропивницькому прогриміли кілька вибухів 27 березня на газовій заправці і спалахнула пожежа. Це вибухнули балони з газом на газовозах на автостоянці. Загалом було чутно до 6 вибухів.

      Про вибух у Кропивницькому активно пишуть у соцмережах жителі міста. У деяких помешканнях та школі №20 вибуховою хвилею вибило вікна. Деякі мікрорайони міста залишилися без світла. Також виникають проблеми із мобільним зв'язком.

      Читайте також: У центрі окупованого Донецька пролунав вибух

      На місце прибули 10 пожежних машин, 47 рятувальників та швидка. Пожежа охопила 200 квадратних метрів. Горять 10 легкових авто, 4 вантажівки і дах поруч розташованої будівлі. У напрямку місця інциденту перекрили дорогу.

      Речниця місцевих надзвичайників відмовилась коментувати ситуацію 24 каналу. За різними даними, внаслідок вибухів постраждали від 2 до 3 людей. Їх забрали до лікарні.

      Очевидець події Сергій розповів, що на газовій заправці зазвичай була одна стаціонарна ємність із газом та кілька тягачів з бочками. Поблизу заправки були вантажівки з дизельним пальним.

      Новина доповнюється…

      Очевидцям вдалося зняти на відео момент вибуху на газовій заправці у Кропивницькому:

      вибух газова заправка Кропивницький
      Фото з місця вибухів у Кропивницькому

      Вибух газова заправка Кропивницький
      Фото з місця вибуху та пожежі на газовій заправці у Кропивницькому

      Дивіться відео з місця вибуху у Кропивницькому:

      Дивіться відео вибуху у Кропивницькому:

      У Кропивницькому вибухнула газова заправка і почалась пожежа: відео

       

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      Теги: Новини України Пожежа Новини Кропивницького Вибух Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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