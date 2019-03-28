Велике згарище: фото автостоянки після пожежі і вибухів у Кропивницькому

На одній з автостоянок у Кропивницькому надвечір 27 березня прогриміло кілька вибухів і спалахнула пожежа. Четверо осіб отримали опіки, поранення і були госпіталізовані.

Пожежа розпочалася із платформи вантажного автомобіля, що перевозить скраплений газ і розповсюдилася на 200 метрів квадратних. Вогонь перекинувся на ще 3 авто зі зрідженим газом. Після цього пролунало 7 вибухів різної потужності.

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Вогонь знищив 18 автомоблів – чотири автоцистерни для зрідженого газу, шість вантажних і вісім легкових автомобілів. На місце події прибула майже сотня рятувальників, яким через кілька годин вдалося загасити пожежу.



У Кропивницькому горіла автостоянка

Жителі Кропивницього розповіли, що у деяких помешканнях та школі №20 вибуховою хвилею вибило вікна. Кілька мікрорайонів міста залишилися без світла.

Під час пожежі постраждали чотири особи, черед яких 2 співробітники ДСНС. Їх з різними ступенями тяжкості опіків госпіталізували у Кіровоградсьу обласну лікарню.

На фото, які з'явилися вранці 28 березня видно, що автостоянка перетворилася на влике згарище. Від автомобілів залишилася лише купа обгорілого металобрухту.



Наслідки пожежі на автостоянці у Кропивницькому

Вогонь також сильно пошкодив кілька автомобілів, що були припарковані поруч з автостоянкою.



Обгорілий автомобліль на автостоянці у Кропивницькому