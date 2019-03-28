Большое пожарище: фото автостоянки после пожара и взрывов в Кропивницком
На одной из автостоянок в Кропивницком вечером 27 марта прогремело несколько взрывов и вспыхнул пожар. Четверо человек получили ожоги, ранения и были госпитализированы.
Пожар начался с платформы грузового автомобиля, перевозящего сжиженный газ, и распространился на 200 квадратных метров. Огонь перекинулся на еще 3 авто со сжиженным газом. После этого прогремело 7 взрывов различной мощности.
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Огонь уничтожил 18 автомобилей: четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. На место происшествия прибыла почти сотня спасателей, которым через несколько часов удалось потушить пожар.
В Кропивницком горела автостоянка
Жители Кропивницкого рассказали, что в некоторых помещениях и школе №20 взрывной волной выбило окна. Несколько микрорайонов города остались без света.
Во время пожара пострадали четыре человека, в числе которых 2 сотрудники ГСЧС. Их с различными степенями тяжести ожогов госпитализировали в Кировоградскую областную больницу.
На фото, которые появились утром 28 марта, видно, что автостоянка превратилась в большое пепелище. От автомобилей осталась лишь куча обгоревшего металлолома.
Последствия пожара на автостоянке в Кропивницком
Огонь также сильно повредил несколько автомобилей, припаркованных рядом с автостоянкой.
Обгоревший автомобиль на автостоянке в Кропивницком