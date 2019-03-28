Причина взрывов в Кропивницком – нарушение правил безопасности

По серии взрывов возле газовой заправки в Кропивницком полиция открыла уголовное дело. Этот инцидент расследуют как нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.

27 марта вечером на автостоянке в Кропивницком возле газовой заправки прогремели около 7 взрывов и вспыхнул пожар. Это взорвались емкости с газом на газовозах.

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В результате инцидента пострадали 4 человека. А в домах жителей города взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света.

Огонь удалось потушить, но он уничтожил 18 автомобилей – 4 автоцистерны для сжиженного газа, 6 грузовиков и 8 легковых машин.

В прокуратуре говорят, что инцидент произошел на прилегающей к газовой заправке территории и не связан с ее деятельностью. Масштабные взрывы прогремели из-за нарушения техники безопасности во время перевозки и перекачки газа между автоцистернами.

Сейчас следователи выясняют все детали происшествия и все причины.

Смотрите видео взрывов в Кропивницком:

Взривы и пожар в Кропивницком, видео 24 канала:

