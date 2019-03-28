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      Причина взрывов в Кропивницком – нарушение правил безопасности

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      Взрывы в Кропивницком 27 марта 2019 – причины взрывов
      По взрывам в Кропивницком полиция открыла уголовное дело / Фото из соцсетей

      По серии взрывов возле газовой заправки в Кропивницком полиция открыла уголовное дело. Этот инцидент расследуют как нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.

      27 марта вечером на автостоянке в Кропивницком возле газовой заправки прогремели около 7 взрывов и вспыхнул пожар. Это взорвались емкости с газом на газовозах.

      Читайте также: Большое пожарище: фото автостоянки после пожара и взрывов в Кропивницкому

      В результате инцидента пострадали 4 человека. А в домах жителей города взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света.

      Огонь удалось потушить, но он уничтожил 18 автомобилей – 4 автоцистерны для сжиженного газа, 6 грузовиков и 8 легковых машин.

      В прокуратуре говорят, что инцидент произошел на прилегающей к газовой заправке территории и не связан с ее деятельностью. Масштабные взрывы прогремели из-за нарушения техники безопасности во время перевозки и перекачки газа между автоцистернами.

      Сейчас следователи выясняют все детали происшествия и все причины.

      Смотрите видео взрывов в Кропивницком:

      Взривы и пожар в Кропивницком, видео 24 канала:
       

       

      blog_ava
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      Теги: Расследования Новости Украины Взрыв Новости Кропивницкого Пожар Полиция Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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