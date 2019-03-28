Причина вибухів у Кропивницькому – порушення правил безпеки

Через серію вибухів біля газової заправки у Кропивницькому поліція відкрила кримінальну справу. Цей інцидент розслідують як порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

27 березня ввечері на автостоянці у Кропивницькому біля газової заправки прогриміли близько 7 вибухів і спалахнула пожежа. Це вибухнули ємності з газом на газовозах.

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Внаслідок інциденту постраждали 4 людей. А в домівках жителів міста вибуховою хвилею вибило вікна, кілька мікрорайонів опинилися без світла.

Вогонь вдалося загасити, але він знищив 18 автомобілів – 4 автоцистерни для зрідженого газу, 6 вантажівок та 8 легковиків.

У прокуратурі кажуть, що інцидент стався на прилеглій до газової заправки території та не пов’язаний з її діяльністю. Масштабні вибухи прогриміли через порушення техніки безпеки під час перевезення та перекачування газу між автоцистернами.

Зараз слідчі з’ясовують всі деталі події та всі причини.

Дивіться відео вибухів у Кропивницькому: