У центрі окупованого Донецька пролунав вибух

У одній з квартир, що розташовується у центрі окупованого Донецька, стався вибух. У підсумку постраждав чоловік.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на бойовиків, інцидент трапився у суботу, 23 березня, у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку.

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У підсумку постраждав чоловік 1992 року народження. Його доправили до лікарні.

Відомо, що внаслідок вибуху жодних пожеж і жодних обвалень стін не було. Причини наразі уточнюють так звані правоохоронці.

На жаль вибухи на окупованому Донбасі не рідкість, зокрема й у столиці краю – Донецьку. У середині лютого тут майже одночасно трапилися три подібні інциденти у різних районах. У результаті ніхто не постраждав, щоправда, російські ЗМІ переконують, що це натяк ватажку бойовиків Денису Пушиліну.