11:22
24 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      У центрі окупованого Донецька пролунав вибух

      147 Читать новость на русском
      У квартирі житлового будинку у центрі Донецька пролунав вибух: постраждав чоловік (ілюстративне фото)
      У квартирі житлового будинку у центрі Донецька пролунав вибух: постраждав чоловік (ілюстративне фото) / Соцмережі

      У одній з квартир, що розташовується у центрі окупованого Донецька, стався вибух. У підсумку постраждав чоловік.

      Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на бойовиків, інцидент трапився у суботу, 23 березня, у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку.

      Читайте також: Ще одна спроба ліквідації: в окупованій Макіївці підірвали авто командира бойовиків, є фото

      У підсумку постраждав чоловік 1992 року народження. Його доправили до лікарні.

      Відомо, що внаслідок вибуху жодних пожеж і жодних обвалень стін не було. Причини наразі уточнюють так звані правоохоронці.

      На жаль вибухи на окупованому Донбасі не рідкість, зокрема й у столиці краю – Донецьку. У середині лютого тут майже одночасно трапилися три подібні інциденти у різних районах. У результаті ніхто не постраждав, щоправда, російські ЗМІ переконують, що це натяк ватажку бойовиків Денису Пушиліну.

      які ще вибухи останнім часом ставалися на окупованому донбасі:
      blog_ava
      Усик показав, як танцює під час тренування: веселе відео
      сьогодні
      1772
      Теги: Новини України Новини Донецька Вибух Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      сьогодні , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 146
      Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      сьогодні , 08:40 Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      Світові Медіа 3142
      Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      23 березня , 19:00 Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      Сергій Лещенко 4705
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      23 березня , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 1221
      Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      23 березня , 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      Альона Захарова 1079
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук