Вибухи у Донецьку – великий натяк ватажку "ДНР" Пушиліну, – РосЗМІ

Сьогодні жителі окупованого Донбасу є вкрай невдоволеними так званою новою владою, що прийшла на зміну Захарченку та його команді. Крім того, між очільником псевдореспубліки Пушиліним та так званим тамтешнім "урядом" протистояння за владу розгорілося не на жарт.

Уранці 18 лютого в окупованому Донецьку пролунали три вибухи. Один із них стався на даху газорозподільної станції, другий – у самісінькому центрі на перехресті вулиці 25 років РСЧА (Робітничо-селянської Червоної армії – з 1918-го до 1946 року назва військово-політичного союзу радянських республік) та бульвару Пушкіна, а третій – поблизу Донецького аеропорту. У структурах невизнаної "ДНР" уточнили, що вибухи лунали поблизу офісів, в яких розміщуються їхні "органи влади".

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Вибухи були малої потужності. Також на місці одного з них знайшли фрагмент від промислового електродетонатора. Це свідчить, що вибуховий пристрій був найпростішим і його міг як сміття підкинути хто завгодно: малопомітні пакети було розміщено на пустирі, в демонтованій будівлі колишнього кафе "Червоний кут" (воно прославилося у 90-х розстрілами кримінальних авторитетів) і на даху самотньої будови, передає російське видання МК.

Цікавим є і те, що район, де стався другий вибух, – місце, яке бойовики охороняють чи не найбільше, оскільки тут розташовується резиденція так званого голови псевдореспубліки Дениса Пушиліна.

Крім того, сама вулиця 25 років РСЧА є перегородженою шлагбаумом, машини проїжджають туди лише за перепустками та звичайні люди вільно, без перепустки, нею прогулятися не можуть. Вистачає тут і патрулів, а до місця, де загинув попередній ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, – менше сотні метрів.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Щодо руйнувань, то це кілька вибитих шибок і пошкоджений дах газорозподільної станції, однак її роботу окупанти не призупиняли.

Окупанти на Донбасі вважають, що вибухи є "великим натяком Пушиліну на якісь дуже суттєві обставини".

"Ситуація – напружена, процвітання ніяк не настає, і всі шишки валять на очільника "республіки", – зазначив один із представників оточення Пушиліна.

Річ у тім, що сьогодні у "ДНР" ситуація є не зовсім зрозумілою, оскільки неясно, хто тут має більший вплив на економічні процеси: досить автономний так званий "уряд" на чолі з абсолютно не публічним Олександром Ананченко або Пушилін, "на якому потроху "висне" все більше і більше негативу".

У керівництві фейкової республіки вищезазначені вибухи розглядають, як справу рук місцевих противників Пушиліна.

"Жителі Донецька виявилися вкрай розчарованими тим, що їхній лідер фактично не виконав жодної зі своїх передвиборних обіцянок. Зокрема, восени 2018 року він обіцяв повернути націоналізовані ринки в приватну власність і навіть створив для цього спеціальну комісію, але вона не діє. Ринки все ще перебувають у руках "уряду ДНР". Крім того, він обіцяв домогтися зниження цін в магазинах, проте до кінця зими вартість товарів першої необхідності зросла в середньому на 30%. Це не кажучи вже про те, що сніг і сміття в Донецьку систематично не прибирають", – розповів співрозмовник ресурсу.

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За його словами, жителі незрозумілого адміністративного утворення є незадоволеними ще й тим, що Пушилін привів до влади вихідців з МММ, чим на їхнє переконання перетворив "ДНР" на фінансову піраміду.

Денис Пушилін офіційно прийшов до влади у "ДНР" 20 листопала, коли відбулася так звана його "інавгурація". Цьому передувала ліквідація Захарченка, після якої окупанти заявили про намір 11 листопада 2018 року провести "вибори" нового ватажка проросійських бойовиків. За підсумками так званого плебісциту, Пушилін здобув найбільшу підтримку серед "виборців", "отримавши" 60,86% голосів. Крім того, він обігнав свого найближчого переслідувача Романа Храменкова аж на 46,58%.