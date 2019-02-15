Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди

Російські терористи виділяють на внутрішню пропагандистську машину мільярди, але гроші стрімко закінчуються, тому починають економити.

Принаймні, на підтримці інформаційного фону у квазіреспубліках. А що, бунту там ніхто, окрім місцевих терористів, вже не боїться. До того ж Пушилін та його оточення можуть самі платити купі журналістів. Через це фінансування безлічі телеканалів, сайтів та газет у "ДНР" дуже серйозно урізали починаючи з січня цього року, то ж наразі машини пропаганди існують хіба, що за ідею. Але ще трішки й почнуть ламатися.

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Саме через таку погану для себе перспективу ватажок "республіки" терміново збирав до себе своїх приспішників на обговорення подальшої роботи місцевих пропагандистів.

На цій робочій зустрічі Пушилін розповів "керівнику апарату голови" "ДНР" Никонорову, "заступнику ватажка уряду" Антонову, "міністру зв'язку" та "інформації" Яценко та іншим терористам про райдужні перспективи відсутності підтримки їх осіб у ЗМІ. Мовляв, без постійних розмов про покращення життя " уся республіка швидко зрозуміє, що Україна у порівнянні з "ДНР" – це країна щастя, то ж вирішувати проблему терористам треба якомога швидше.

А виходячи з того, що колаборантам доведеться платити численним пропагандистам за роботу фактично з власної кишені, було вирішено врегулювати діяльність ЗМІ на "державному рівні".

І перше, що вирішили бойовики, це створити на кожному з каналів та сайтів рекламні відділи, а контроль над цим вестиме "міністерство інформації" . Так, більшість ЗМІ працювали взагалі без продажу реклами приватним особам. Адже грошей на роботу, починаючи з моменту захоплення Донбасу, їм виділяли настільки багато, що залучати ані клієнтів, ані співробітників у цьому напряму не було сенсу. Звісно, всілякі ролики про кафе "Сєпар" крутили на шару, адже їхні власники – поважні люди.

Крім втручання у штат, десь із березня у "республіці" почне діяти нова концепція розвитку телерадіокомпаній. І "розвиток" запланований серйозний – урізання всіх бюджетів та виведення від 30 до 50% робітників ТБ у Донецьку поза штат. Приберуть до власних рук бойовики й телеканал "Оплот", який після втечі фактичного куратора та власника Ташкента залишився без нагляду та дрейфував у вільному плаванні.

Через це, до речі, з пропагандистського осередка вже побігли перші кадри. Наприклад, одіозний дегенерат-ведучий Рашит Шехмаметьєв вже шукає собі нову роботу.

І це, звісно, зовсім не всі реформи. Під соусом "у вас буде доступ до рекламного ринку" бойовики вже поставили перед фактом керівництво каналів про те, що "держзамовлення" на показ сюжетів скоротиться десь у 10 разів. Тобто якщо раніше "дирівська влада" платила за зйомку та розміщення фактично власного піару, тепер це потрібно буде робити безкоштовно. А із зарплатами розбирайтеся самі, створіть рекламний відділ.

Проте бойовики обіцяють піклуватися про провінційні канали, особливо у містах, де Пушиліна не полюбляють місцеві ватажки-терористи. Наприклад, у Торезі та у Комсомольському оновлять технічну базу, яка вважалася застарілою ще до війни.

Такі от кепські справи у Пушиліна. Якщо звернути увагу і на те, що "розвитком" займатимуться не росіяни, а місцеві алкаші, які до того ж нічого не тямлять у специфіці роботи ТБ та інших ЗМІ, можна констатувати, що незабаром роздута пропагандистська куля лопне. Або ж доведеться ватажкам "ДНР" відлистувати чималі гроші.

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