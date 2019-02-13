23:24
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Олексій Чибісов

      Для чого Росія витрачає мільйони на відкриття "представництв" псевдореспублік по світу

      669
      У Вероні відкрили "представництво" "ДНР"
      У Вероні відкрили "представництво" "ДНР" / Вести

      Нещодавно російські пропагандисти хизувалися появою чергового "дипломатичного відомства" "ДНР" в італійській Вероні. Аналогічні "представництва" існують у багатьох країнах Європи, чим страшенно пишаються адепти "русского мира".

      Звісно, на тимчасово окупованій території пропагандисти свої псевдоустанови інакше ніж посольствами не називають. Хоча насправді які "республіки", такі й "консульства".

      Юридично кожна псевдодипломатична установа являє собою лише офіс зареєстрованої у тій чи інший країні громадської організації. Звісно, працюють у них люмпени, які підтримують Донбас під час всіляких акцій, влаштованих за гроші з бюджету РФ. Ці люди, які переважно є вихідцями з держави-окупанта, або ж завербованими українцями, що виїхали за кордон, отримують чималу зарплатню за створення картинки підтримки "ДНР" та "ЛНР". Відбілення влади Кремля за влаштовані Росією теракти та військові злочини та публічну демонстрацію "каральних операцій Києва".

      Читайте також: Комунальний тероризм: "ДНР" тоне у смітті, а для опалення не вистачає... вугілля!

      Навіщо Москві потрібно витрачати дуже великі гроші на відкриття фейкових "представництв" неіснуючих "держав"? Відповідь дуже проста. По-перше, за допомогою інвестицій у проросійських дегенератів за кордоном формуються цілі мережі шпигунів та агентів. По-друге, реальні чиновники та дипломати отримують змогу розпилювати виділені на подібні проекти гроші. А, по-третє, діяльність псевдоконсульств дає змогу показувати всьому світу картинку видуманого визнання існування "ДНР" та "ЛНР". Також ці "представництва" формують думку, скажімо, пересічного італійця про те, що "республіки" насправді існують не у вигляді зграї озброєних мавп, а як справжні "держави".

      Крім того, для внутрішнього ринку ОРДЛО та РФ подають новини про перемогу державників та "визнання квазіреспублік звичайними людьми з-за кордону. Мовляв, якщо країни ЄС під тиском США не можуть вільно казати, що "ДНР" та "ЛНР" – суверенні держави, то ось реальність, де насправді з вами рахуються". Створюють паралельний всесвіт, коротше кажучи.

      Більшість країн, де представники терористів зуміли не тільки зареєструватися, але й відкрити офіси, звісно, швидко дистанціюються від зашквару.

      Кажуть, це зробила не офіційна влада, а звичайне бидло, тому закриємо ці "представництва" через суди. Але ж основну справу вже зроблено, сюжети відзняті.

      А доки влада піде до служителів Феміди, доки пройдуть всі апеляції  адепти Путіна з "представництв" вже встигнуть наробити чимало лиха та пустити коріння, обзаведуться зв'язками. Звісно, вони не є серйозною загрозою нацбезпеки країн, але створити кілька міжнародних конфліктів, вийти на вулиці з жовтими жилетами та вивісити прапори "ДНР" десь на футбольному матчі цілком можуть. На це й розраховують у Кремлі.

      Читайте також: Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту

      blog_ava
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні
      5111
      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Новини України Російська пропаганда Публікації Новини Луганська Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сьогодні , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 74
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1677
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      847
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 199
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      5109
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук