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      Політичні ігри: проросійські окупанти залишать Донеччину без води

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      У так званій ДНР вирішили присвоїти всю воду Донбасу собі, а відтак автоматично позбавити водопостачання міста та села, що підконтрольні Києву. Окупанти заявили про створення "Республіканського підприємства" на базі водоканалів, які працюють на окупованій території.

      Як відбувається водопостачання Донеччини

      Як окупованих, так і підконтрольних проросійським бойовикам територій водопостачання забезпечує комунальне підприємство "Вода Донбасу".

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      Вода з Лиманського водосховища надходить до Горлівки, Єнакієве та інших міст та сіл Донецької області. Проте днями у самопроголошеній "ДНР" вирішили відрізати водоканали на окупованій території та прибрати їх до своїх рук. Такі дії можуть призвести до санітарної катастрофи як у Маріуполі, так і на всій окупованій території.

      Найгірше, що може статися – вся область залишиться без водопостачання. Якщо є запас води в резервних водосховищах, наприклад, у Макіївці, Горлівці, Донецьку, то десь місяць-півтора в економному режимі можна буде використовувати водосховище, не більше,
      – наголосив працівник "Вода Донбасу"

      Що стало офіційною причиною таких дій окупанта

      Як стверджують російські найманці, причиною таких заяв стали начебто затримки зарплати в окупованих містах. Варто зазначити, що фінансова система всієї компанії "Вода Донбасу" з початку війни досить складна та заплутана.

      Псевдоочільник
      Псевдо очільник "ДНР" Денис Пушилін

      Проте в Донецькій ОДА не виключають, що це стало реакцією терористів на плани України забезпечити автономне водопостачання Маріуполя.

      Фактично вони пиляють сук на якому самі ж і сидять. Для нас це дуже дивно, таке враження ніби вони просто грають на підняття ставок, або в якісь політичні ігри,
      – сказав заступник голови Донецької ОДА Євген Вілінський.

      Наслідки розділення водопостачання

      Окупанти у такий спосіб позбавили себе можливості модернізувати підприємство. Для цього "Червоний Хрест" збирався провести аудит, однак такі дії найманців поставили під сумнів доцільність і аудиту, і модернізації підприємства.


      "Червоний Хрест" допомагає жителям окупованих територій

      Автономізація коштуватиме десятків мільярдів гривень, та затягнеться на роки. Тим часом "Вода Донбасу" на українській території, латають кожну дірочку після обстрілів, аби постачати питну воду у регіон.

      Директор Слов'янського управління компанії "Вода Донбасу" Андрій Клочко наголосив, що вода має бути поза політикою, адже вона завжди потрібна людям.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини Донецька Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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