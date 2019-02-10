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      Политические игры: пророссийские оккупанты оставят Донецкую область без воды

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      В так называемой ДНР решили присвоить всю воду Донбасса себе, а затем автоматически лишить водоснабжения города и села, подконтрольные Киеву. Оккупанты заявили о создании "Республиканского предприятия" на базе водоканалов, которые работают на оккупированной территории.

      Как происходит водоснабжение Донецкой области

      Как оккупированные, так и подконтрольные пророссийским боевикам территории водоснабжением обеспечивает коммунальное предприятие "Вода Донбасса".

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      Вода из Лиманского водохранилища поступает в Горловку, Енакиево и другие города и села Донецкой области. Однако на днях в самопровозглашенной "ДНР" решили отрезать водоканалы на оккупированной территории и убрать их в свои руки. Такие действия могут привести к санитарной катастрофе как в Мариуполе, так и на всей оккупированной территории.

      Худшее, что может произойти – вся область останется без водоснабжения. Если есть запас воды в резервных водохранилищах, например, в Макеевке, Горловке, Донецке, то где-то месяц-полтора в экономном режиме можно будет использовать водохранилище, не более,
      – отметил работник "Вода Донбасса".

      Что стало официальной причиной таких действий оккупанта

      Как утверждают российские наемники, причиной таких заявлений стали якобы задержки зарплаты в оккупированных городах. Стоит отметить, что финансовая система всей компании "Вода Донбасса" с начала войны достаточно сложная и запутанная.

      Псевдоочільник
      Псевдоглава "ДНР" Денис Пушилин

      Однако в Донецкой ОГА не исключают, что это стало реакцией террористов на планы Украины обеспечить автономное водоснабжение Мариуполя.

      Фактически они пилят сук, на котором сами же и сидят. Для нас это очень странно, такое впечатление будто они просто играют на поднятие ставок, или в какие-то политические игры,
      – сказал заместитель председателя Донецкой ОГА Евгений Вилинский.

      Последствия разделения водоснабжения

      Оккупанты таким образом лишили себя возможности модернизировать предприятие. Для этого Красный Крест собирался провести аудит, однако такие действия наемников поставили под сомнение целесообразность и аудита, и модернизации предприятия.

      Красный Крест помогает жителям оккупированных территорий

      Автономизация будет стоить десятков миллиардов гривен, и затянется на годы. Тем временем "Вода Донбасса" на украинской территории латает каждую дырочку после обстрелов, чтобы поставлять питьевую воду в регион.

      Директор Славянского управления компании "Вода Донбасса" Андрей Клочко подчеркнул, что вода должна быть вне политики, ведь она всегда нужна людям.

      blog_ava
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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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