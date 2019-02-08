Данія, Швеція і Швейцарія виділять величезну суму для соціального проекту на сході України

Данія, Швеція та Швейцарія оголосили про початок проекту "Ефективне врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході України".

Бюджет проекту складає 14,045 мільйонів доларів і розрахований до 2022 року, повідомляє ПРООН в Україні.

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Проект покликаний сприяти ефективному врядуванню та соціальній згуртованості у Донецькій та Луганській областях.

Кризу довіри можна подолати лише створюючи робочі місця, долаючи бідність, реалізуючи антикорупційні заходи, впроваджуючи правоохоронну й судову реформи, а також забезпечуючи права людини,

– зазначили автори програми.

Впродовж останніх 3,5 років Швеція та Швейцарія фінансували впровадження заходів програми ООН із відновлення та розбудови миру. Тож тепер країни прагнуть закріпити досягнуті результати і надалі сприяти соціальній згуртованості в регіоні.

Більше того, Швеція прагне підтримати заходи з покращення стану довкілля в регіоні.

Щодо данської програми миру та стабілізації ситуації в Україні у 2018-2021 роках, то ця програма виділить кошти на заходи з покращення доступу до правосуддя та громадської безпеки на сході України.