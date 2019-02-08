22:11
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Данія, Швеція і Швейцарія виділять величезну суму для соціального проекту на сході України

      100 Читать новость на русском
      Данія, Швеція і Швейцарія виділять величезну суму для соціального проекту на сході України
      Данія, Швеція і Швейцарія виділять величезну суму для соціального проекту на сході України / texty.org.ua

      Данія, Швеція та Швейцарія оголосили про початок проекту "Ефективне врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході України".

      Бюджет проекту складає 14,045 мільйонів доларів і розрахований до 2022 року, повідомляє ПРООН в Україні.

      Читайте також: "Громадянська війна в Україні": журналісти The Times допустили грубу помилку про війну в Україні

      Проект покликаний сприяти ефективному врядуванню та соціальній згуртованості у Донецькій та Луганській областях.

      Кризу довіри можна подолати лише створюючи робочі місця, долаючи бідність, реалізуючи антикорупційні заходи, впроваджуючи правоохоронну й судову реформи, а також забезпечуючи права людини,
      – зазначили автори програми.

      Впродовж останніх 3,5 років Швеція та Швейцарія фінансували впровадження заходів програми ООН із відновлення та розбудови миру. Тож тепер країни прагнуть закріпити досягнуті результати і надалі сприяти соціальній згуртованості в регіоні.

      Більше того, Швеція прагне підтримати заходи з покращення стану довкілля в регіоні.

      Щодо данської програми миру та стабілізації ситуації в Україні у 2018-2021 роках, то ця програма виділить кошти на заходи з покращення доступу до правосуддя та громадської безпеки на сході України. 

      blog_ava
      Садовий оприлюднив угоду, яку пропонував Порошенко для зняття сміттєвої блокади Львова
      сьогодні
      15679
      Теги: Новини України Данія Швеція Швейцарія Гроші Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      сьогодні , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 59
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      сьогодні , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 658
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні , 16:54 Кандидати у президенти України-2019: список
      141610
      Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      сьогодні , 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      Наталя Боднар 237
      Діти і політика: як кандидати використовують малечу для піару
      сьогодні , 20:33 Діти і політика: як кандидати використовують малечу для піару
      Світлана Попова 351
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук