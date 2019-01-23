На окупованому Донбасі "швидкі" виїжджають лише з дозволу військових РФ, – розвідка Міноборони

На підконтрольній бойовикам території Донбасу персонал цивільних лікарень зобов'язали бути готовим до виконання завдань в інтересах російських окупаційних військ.

Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомили у прес-службі Міноборони України.

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У відомстві зазначили, що через використання російськими окупаційними військами території, об'єктів та майна цивільних медичних закладів погіршився стан медичного обслуговування населення.

Крім того, медичний персонал цивільних лікарень зобов'язаний підтримувати постійну готовність до негайного виконання завдань в інтересах російських окупаційних військ.

У зв'язку з цим виїзд автомобілів швидкої допомоги за викликом населення здійснюється тільки в екстрених випадках із дозволу начальника медичної служби місцевого російського військового гарнізону",

– додали у Міноборони.

Нагадаємо, що до Києва привезли багато поранених українських військових з Донбасу. Низка із них мають важкі поранення, які перш за все потребують переливанні крові 2 та 3 груп (резус мінус).

