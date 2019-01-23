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      На оккупированном Донбассе "скорые" выезжают только с разрешения военных РФ, – разведка

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      На оккупированном Донбассе "скорые" выезжают только с разрешения военных РФ
      На оккупированном Донбассе "скорые" выезжают только с разрешения военных РФ / narodna-pravda.ua

      На подконтрольной боевикам территории Донбасса персонал гражданских больниц обязали быть готовым к выполнению задач в интересах российских оккупационных войск.

      Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

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      В ведомстве отметили, что из-за использования российскими оккупационными войсками территории, объектов и имущества гражданских медицинских учреждений ухудшилось состояние медицинского обслуживания населения.

      Кроме того, медицинский персонал гражданских больниц обязан поддерживать постоянную готовность к немедленному выполнению задач в интересах российских оккупационных войск.

      В связи с этим выезд автомобилей скорой помощи по вызову населения осуществляется только в экстренных случаях с разрешения начальника медицинской службы местного российского военного гарнизона,
      – добавили в Минобороны.

      Напомним, что в Киев привезли много раненых украинских военных с Донбасса. Ряд из них имеют тяжелые ранения, которые прежде всего нуждаются в переливании крови 2 и 3 групп (резус минус).

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Медицина Міністерство оборони України Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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