На оккупированном Донбассе "скорые" выезжают только с разрешения военных РФ, – разведка

На подконтрольной боевикам территории Донбасса персонал гражданских больниц обязали быть готовым к выполнению задач в интересах российских оккупационных войск.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

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В ведомстве отметили, что из-за использования российскими оккупационными войсками территории, объектов и имущества гражданских медицинских учреждений ухудшилось состояние медицинского обслуживания населения.

Кроме того, медицинский персонал гражданских больниц обязан поддерживать постоянную готовность к немедленному выполнению задач в интересах российских оккупационных войск.

В связи с этим выезд автомобилей скорой помощи по вызову населения осуществляется только в экстренных случаях с разрешения начальника медицинской службы местного российского военного гарнизона,

– добавили в Минобороны.

Напомним, что в Киев привезли много раненых украинских военных с Донбасса. Ряд из них имеют тяжелые ранения, которые прежде всего нуждаются в переливании крови 2 и 3 групп (резус минус).