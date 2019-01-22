Боевики обстреляли украинских спасателей, которые разминировали газопровод возле Марьинки
Во вторник, 22 января, пророссийские боевики из пулеметов обстреляли украинских чрезвычайников из состава Объединенных сил, которые разминировали территорию вблизи газопровода в районе оккупированной Марьинки. В результате сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук получил ранение.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, с 14 января был введен режим тишины для проведения ремонта на газопроводе "Марьинка-Красногоровка". Ремонтники планировали возобновить поставки газа в населенные пункты Марьинского района.
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Российские оккупационные силы нарушили этот режим тишины, несмотря предоставленные ранее гарантии.
После проведенного обстрела пророссийские боевики в дальнейшем открывали огонь, чтобы не допустить медиков к эвакуации украинского чрезвычайника.
Воинские части, действующие на Кураховском направлении, приняли адекватные меры, прекратив коварные действия врага, чем обеспечили эвакуацию и оказание помощи пострадавшему,
– отметили в штабе ООС.
Сейчас медики оказывают помощь раненому в больнице города Курахово. Угрозы его жизни нет.