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      Боевики обстреляли украинских спасателей, которые разминировали газопровод возле Марьинки

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      Боевики из пулемета обстреляли работников ГСЧС, которые ремонтировали газопровод возле Марьинки
      Боевики из пулемета обстреляли работников ГСЧС, которые ремонтировали газопровод возле Марьинки / Иллюстративное фото

      Во вторник, 22 января, пророссийские боевики из пулеметов обстреляли украинских чрезвычайников из состава Объединенных сил, которые разминировали территорию вблизи газопровода в районе оккупированной Марьинки. В результате сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук получил ранение.

      Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, с 14 января был введен режим тишины для проведения ремонта на газопроводе "Марьинка-Красногоровка". Ремонтники планировали возобновить поставки газа в населенные пункты Марьинского района.

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      Российские оккупационные силы нарушили этот режим тишины, несмотря предоставленные ранее гарантии.

      После проведенного обстрела пророссийские боевики в дальнейшем открывали огонь, чтобы не допустить медиков к эвакуации украинского чрезвычайника.

      Воинские части, действующие на Кураховском направлении, приняли адекватные меры, прекратив коварные действия врага, чем обеспечили эвакуацию и оказание помощи пострадавшему,
      – отметили в штабе ООС.

      Сейчас медики оказывают помощь раненому в больнице города Курахово. Угрозы его жизни нет.

       

      Теги: Новости Украины Газ Марьинка ГСЧС Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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