Боевики захватили в плен украинского военного: циничное видео
В ночь с 17 на 18 января вблизи оккупированной Горловки боевики захватили в плен украинского бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислава Панченко.
Видео с украинским солдатом боевики опубликовали на своих информационных ресурсах.
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Хотя оккупанты захватили военного в плен еще три дня назад, однако только 21 января распространили видео, на котором он рассказывает, как армейцы устраивают гулянки на передовой.
На официальной странице 58-й отдельной мотопехотной бригады в Facebook подтвердили, что на видео действительно их боец.
Официальное сообщение на странице 58-й отдельной мотопехотной бригады в Facebook
Собратья парня убеждены, что военного заставили записать такое заявление.
Сказанные бойцом слова является результатом психологического или даже физического давления на него,
– отметили в сообщении.
И добавили, что все информационные материалы пророссийских наемников является элементом информационной войны.
Смотрите видео с украинским солдатом, которое появилось на информационных ресурсах боевиков
Напомним, за минувшие сутки, 21 января, пророссийские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. Ни один украинский военный не погиб и не был ранен.