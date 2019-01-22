Боевики захватили в плен украинского военного: циничное видео

В ночь с 17 на 18 января вблизи оккупированной Горловки боевики захватили в плен украинского бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислава Панченко.

Видео с украинским солдатом боевики опубликовали на своих информационных ресурсах.

Читайте также: Стоят русские и им подбрасывают мобильные группы "ополченцев", – военнослужащий ВСУ

Хотя оккупанты захватили военного в плен еще три дня назад, однако только 21 января распространили видео, на котором он рассказывает, как армейцы устраивают гулянки на передовой.

На официальной странице 58-й отдельной мотопехотной бригады в Facebook подтвердили, что на видео действительно их боец.

Официальное сообщение на странице 58-й отдельной мотопехотной бригады в Facebook

Собратья парня убеждены, что военного заставили записать такое заявление.

Сказанные бойцом слова является результатом психологического или даже физического давления на него,

– отметили в сообщении.

И добавили, что все информационные материалы пророссийских наемников является элементом информационной войны.

Смотрите видео с украинским солдатом, которое появилось на информационных ресурсах боевиков

Напомним, за минувшие сутки, 21 января, пророссийские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. Ни один украинский военный не погиб и не был ранен.