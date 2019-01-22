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      Боевики захватили в плен украинского военного: циничное видео

      349 Читати новину українською
      Станислав Панченко
      Станислав Панченко / Фото из открытых источников

      В ночь с 17 на 18 января вблизи оккупированной Горловки боевики захватили в плен украинского бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислава Панченко.

      Видео с украинским солдатом боевики опубликовали на своих информационных ресурсах.

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      Хотя оккупанты захватили военного в плен еще три дня назад, однако только 21 января распространили видео, на котором он рассказывает, как армейцы устраивают гулянки на передовой.

      На официальной странице 58-й отдельной мотопехотной бригады в Facebook подтвердили, что на видео действительно их боец.

      Официальное сообщение на странице 58-й отдельной мотопехотной бригады в Facebook

      Собратья парня убеждены, что военного заставили записать такое заявление.

      Сказанные бойцом слова является результатом психологического или даже физического давления на него,
      – отметили в сообщении.

      И добавили, что все информационные материалы пророссийских наемников является элементом информационной войны.

      Смотрите видео с украинским солдатом, которое появилось на информационных ресурсах боевиков

      Напомним, за минувшие сутки, 21 января, пророссийские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. Ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

      Теги: Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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