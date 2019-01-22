Бойовики захопили в полон українського військового: цинічне відео

В ніч з 17 на 18 січня поблизу окупованої Горлівки бойовики захопили в полон українського бійця 58-ї окремої мотопіхотної бригади Станіслава Панченка.

Відео з українським солдатом бойовики опублікували на своїх інформаційних ресурсах.

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Хоча окупанти захопили військового в полон ще три дні тому, однак лише 21 січня поширили відео, на якому він розповідає, як армійці влаштовують гулянки на передовій.

На офіційній сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади у Facebook підтвердили, що на відео справді їх боєць.



Офіційне повідомлення на сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади у Facebook

Побратими хлопця переконані, що військового змусили записати таку заяву.

Сказані бійцем слова є результатом психологічного чи навіть фізичного тиску на нього,

– наголосили у повідомленні.

Й додали, що всі інформаційні матеріали проросійських найманців є елементом інформаційної війни.

Дивіться відео з українським солдатом, яке з'явилося на інформаційних ресурсах бойовиків

Нагадаємо, минулої доби, 21 січня, проросійські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Жоден український військовий не загинув та не був поранений.