11:04
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Бойовики захопили в полон українського військового: цинічне відео

      3129 Читать новость на русском
      Станіслав Панченко
      Станіслав Панченко / Фото із відкритих джерел

      В ніч з 17 на 18 січня поблизу окупованої Горлівки бойовики захопили в полон українського бійця 58-ї окремої мотопіхотної бригади Станіслава Панченка.

      Відео з українським солдатом бойовики опублікували на своїх інформаційних ресурсах.

      Читайте також: Стоять росіяни і їм підкидають мобільні групи "ополченців", – військовослужбовець ЗСУ

      Хоча окупанти захопили військового в полон ще три дні тому, однак лише 21 січня поширили відео, на якому він розповідає, як армійці влаштовують гулянки на передовій.

      На офіційній сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади у Facebook підтвердили, що на відео справді їх боєць.


      Офіційне повідомлення на сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади у Facebook

      Побратими хлопця переконані, що військового змусили записати таку заяву.

      Сказані бійцем слова є результатом психологічного чи навіть фізичного тиску на нього,
      – наголосили у повідомленні.

      Й додали, що всі інформаційні матеріали проросійських найманців є елементом інформаційної війни.

      Дивіться відео з українським солдатом, яке з'явилося на інформаційних ресурсах бойовиків

      Нагадаємо, минулої доби, 21 січня, проросійські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Жоден український військовий не загинув та не був поранений.

      Теги: Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      сьогодні , 10:02 Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      Олена Кандяк 212
      День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      сьогодні , 09:01 День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      Євгенія Мазур 1559
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      21 січня , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      В Україні зламана вся політична система, – експерт
      сьогодні , 08:40 В Україні зламана вся політична система, – експерт
      Наталя Ромашова 1913
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 січня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 3679
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук