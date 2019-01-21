Стоять росіяни і їм підкидають мобільні групи "ополченців", – військовослужбовець ЗСУ

На фронті зафіксували один обстріл протягом минулої доби. Війсбькові кажуть, що проросійські найманці значно зменшили свої атаки, але про повну тишу не йдеться.

При тому ціллю ворога далеко не завжди є українські військові.

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Часто прилітає по мирним населеним пунктам.

Ладно, ми, військовослужбовці, по нас ведеться вогонь. У них літають кулі бронебійні, трасера. Вони не звертають уваги на мирне населення, на дітей,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ Жора.

Такі обстріли іноді через невправність ворога, та переважно вони цілеспрямовані. Українські воїни кажуть, воюють із ними далеко не дилетанти.



На Донбасі не зупиняються обстріли

"Вони постійно змінюють свій особовий склад. Стоять росіяни і їм підкидають мобільні групи, так званих ополченців. Це справжні бойовики та бандити. Фактично, ми воюємо із регулярними військами Російської Федерації", – сказав військовослужбовець ЗСУ Дядя Саша.

Попри систематичне недотримання російсько-терористичними військами своїх слів та постійні обстріли українська армія твердо стоїть на ногах та готова у будь-який момент рушити вперед.