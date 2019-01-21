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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Стоять росіяни і їм підкидають мобільні групи "ополченців", – військовослужбовець ЗСУ

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      На фронті зафіксували один обстріл протягом минулої доби. Війсбькові кажуть, що проросійські найманці значно зменшили свої атаки, але про повну тишу не йдеться.

      При тому ціллю ворога далеко не завжди є українські військові.

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      Часто прилітає по мирним населеним пунктам.

      Ладно, ми, військовослужбовці, по нас ведеться вогонь. У них літають кулі бронебійні, трасера. Вони не звертають уваги на мирне населення, на дітей,
      – наголосив військовослужбовець ЗСУ Жора.

      Такі обстріли іноді через невправність ворога, та переважно вони цілеспрямовані. Українські воїни кажуть, воюють із ними далеко не дилетанти.

      війна на донбасі війна з Росією
      На Донбасі не зупиняються обстріли

      "Вони постійно змінюють свій особовий склад. Стоять росіяни і їм підкидають мобільні групи, так званих ополченців. Це справжні бойовики та бандити. Фактично, ми воюємо із регулярними військами Російської Федерації", – сказав військовослужбовець ЗСУ Дядя Саша.

      Попри систематичне недотримання російсько-терористичними військами своїх слів та постійні обстріли українська армія твердо стоїть на ногах та готова у будь-який момент рушити вперед.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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