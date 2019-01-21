Стоят россияне и им подбрасывают мобильные группы "ополченцев", – военнослужащий ВСУ
21 января на фронте зафиксировали один обстрел за прошедшие сутки. Военные говорят, что пророссийские наемники значительно уменьшили свои атаки, но о полной тишине речь не идет.
При этом целью врага далеко не всегда являются украинские военные.
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Часто прилетает по мирным населенным пунктам.
Ладно, мы, военнослужащие, по нам ведется огонь. У них летают пули бронебойные, трассера. Они не обращают внимания на мирное население, на детей,
– отметил военнослужащий ВСУ Жора.
Такие обстрелы иногда из-за неумелости врага, но преимущественно они целеустремленные. Украинские воины говорят, воюют с ними далеко не дилетанты.
На Донбассе не останавливаются обстрелы
"Они постоянно меняют свой личный состав. Стоят россияне и им подбрасывают мобильные группы так называемых ополченцев, как они называют. Это настоящие боевики и бандиты. Фактически, мы воюем с регулярными войсками Российской Федерации", – сказал военнослужащий ВСУ Дядя Саша.
Несмотря на систематическое несоблюдение российско-террористическими войсками своих слов и постоянные обстрелы украинская армия твердо стоит на ногах и готова в любой момент двинуться вперед.
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