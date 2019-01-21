Стоят россияне и им подбрасывают мобильные группы "ополченцев", – военнослужащий ВСУ

21 января на фронте зафиксировали один обстрел за прошедшие сутки. Военные говорят, что пророссийские наемники значительно уменьшили свои атаки, но о полной тишине речь не идет.

При этом целью врага далеко не всегда являются украинские военные.

Читайте также: Убийство военного у Золотых ворот: как продвигается рассмотрение дела

Часто прилетает по мирным населенным пунктам.

Ладно, мы, военнослужащие, по нам ведется огонь. У них летают пули бронебойные, трассера. Они не обращают внимания на мирное население, на детей,

– отметил военнослужащий ВСУ Жора.

Такие обстрелы иногда из-за неумелости врага, но преимущественно они целеустремленные. Украинские воины говорят, воюют с ними далеко не дилетанты.



На Донбассе не останавливаются обстрелы

"Они постоянно меняют свой личный состав. Стоят россияне и им подбрасывают мобильные группы так называемых ополченцев, как они называют. Это настоящие боевики и бандиты. Фактически, мы воюем с регулярными войсками Российской Федерации", – сказал военнослужащий ВСУ Дядя Саша.

Несмотря на систематическое несоблюдение российско-террористическими войсками своих слов и постоянные обстрелы украинская армия твердо стоит на ногах и готова в любой момент двинуться вперед.