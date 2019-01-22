Минула доба була вдалою для українського війська на Донбасі: деталі
Минулої доби, 21 січня, проросійські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Жоден українській військовий не загинув та не був поранений.
Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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Разом з тим, проросійські бойовики гатили по українських позиціях з гранатометів поблизу селища Водяне та з гранатометів, стрілецької зброї – в районі міста Мар'їнка.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, одного окупанта було знищено та один отримав поранення,
– зазначили у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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