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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Минула доба була вдалою для українського війська на Донбасі: деталі

      513 Читать новость на русском
      ООС
      ООС / Фото з відкритих джерел

      Минулої доби, 21 січня, проросійські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Жоден українській військовий не загинув та не був поранений.

      Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. 

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      Разом з тим, проросійські бойовики гатили по українських позиціях з гранатометів поблизу селища Водяне та з гранатометів, стрілецької зброї – в районі міста Мар'їнка.

      Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, одного окупанта було знищено та один отримав поранення,
      – зазначили у повідомленні. 

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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