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      Минувшие сутки были удачными для украинского войска на Донбассе: детали

      47 Читати новину українською
      ООС
      ООС / Фото из открытых источников

      За прошедшие сутки, 21 января, пророссийские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Ни один украинской военный не погиб и не был ранен.

      Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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      Вместе с тем, пророссийские боевики били по украинским позициям из гранатометов вблизи поселка Водяное и из гранатометов, стрелкового оружия – в районе города Марьинка.

      Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, один оккупант был уничтожен и один получил ранения,
      – отметили в сообщении.

       

      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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