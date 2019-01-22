Минувшие сутки были удачными для украинского войска на Донбассе: детали

За прошедшие сутки, 21 января, пророссийские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Ни один украинской военный не погиб и не был ранен.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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Вместе с тем, пророссийские боевики били по украинским позициям из гранатометов вблизи поселка Водяное и из гранатометов, стрелкового оружия – в районе города Марьинка.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, один оккупант был уничтожен и один получил ранения,

– отметили в сообщении.