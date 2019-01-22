Бойовики обстріляли українських рятувальників, які розміновували газогін біля Мар’їнки

У вівторок, 22 січня, проросійські бойовики з кулеметів обстріляли українських надзвичайників зі складу Об’єднаних сил, які розміновували територію поблизу газогону в районі окупованої Мар’їнки. Внаслідок цього сержант служби цивільного захисту Артем Меленчук зазнав поранення.

Як повідомили у прес-центрі штабу ООС, із 14 січня було запроваджено режим тиші для проведення ремонту на газогоні "Мар’їнка-Красногорівка". Ремонтники планували відновити постачання газу до населених пунктів Мар’їнського району.

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Російські окупаційні сили порушили цей режим тиші, не зважаючи на надані раніше гарантії.



Після проведеного обстрілу проросійські бойовики надалі відкривали вогонь, щоб не допустити медиків до евакуації українського надзвичайника.

Військові частини, що діють на Курахівському напрямку, вжили адекватних заходів, припинивши підступні дії ворога, чим забезпечили евакуацію та надання допомоги постраждалому,

– зазначили у штабі ООС.

Зараз медики надають допомогу пораненому у лікарні міста Курахово. Загрози його життю немає.