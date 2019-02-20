Взрывы в Донецке – большой намек предводителю "ДНР" Пушилину, – РосСМИ

Сегодня жители оккупированного Донбасса крайне недовольны так называемой новой властью, пришедшей на смену Захарченко и его команде. Кроме того, между главой псевдореспублики Пушилиным и так называемым местным "правительством" противостояние за власть разгорелось не на шутку.

Утром 18 февраля в оккупированном Донецке прогремело три взрыва. Один из них произошел на крыше газораспределительной станции, второй – в самом центре на перекрестке улицы 25 лет РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии – с 1918-го до 1946 года название военно-политического союза советских республик) и бульвара Пушкина, а третий – вблизи Донецкого аэропорта. В структурах непризнанной "ДНР" уточнили, что взрывы раздавались вблизи офисов, в которых размещаются их "органы власти".

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Взрывы были малой мощности. Также на месте одного из них нашли фрагмент от промышленного электродетонатора. Это свидетельствует, что взрывное устройство было простым и его мог как мусор подбросить кто угодно: малозаметные пакеты были размещены на пустыре, в демонтированном здании бывшего кафе "Красный угол" (оно прославилось в 90-х расстрелами криминальных авторитетов) и на крыше одинокого строения, передает российское издание МК.

Интересно и то, что район, где произошел второй взрыв – место, которое боевики охраняют больше всего, так как здесь располагается резиденция так называемого председателя псевдореспублики Дениса Пушилина.

Кроме того, сама улица 25 лет РККА перегорожена шлагбаумом, машины проезжают туда только по пропускам и обычные люди свободно, без пропуска, по ней прогуляться не могут. Хватает здесь и патрулей, а до места, где погиб предыдущий главарь "ДНР" Александр Захарченко, – меньше сотни метров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Относительно разрушений, то это несколько выбитых стекол и поврежденная крыша газораспределительной станции, однако ее работу оккупанты не приостанавливали.

Оккупанты на Донбассе считают, что взрывы являются "большим намеком Пушилину на какие-то очень существенные обстоятельства".

"Ситуация – напряженная, процветание никак не наступает, и все шишки валят на главу "республики", – отметил один из представителей окружения Пушилина.

Дело в том, что сегодня в "ДНР" ситуация не совсем понятная, поскольку неясно, кто здесь имеет большее влияние на экономические процессы: достаточно автономное так называемое "правительство" во главе с совершенно не публичным Александром Ананченко или Пушилин, "на котором понемногу "виснет" все больше и больше негатива".

В руководстве фейковой республики вышеупомянутые взрывы рассматривают, как дело рук местных противников Пушилина.

"Жители Донецка оказались крайне разочарованными тем, что их лидер фактически не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. В частности, осенью 2018 года он обещал вернуть национализированные рынки в частную собственность и даже создал для этого специальную комиссию, но она не действует. Рынки все еще находятся в руках "правительства ДНР". Кроме того, он обещал добиться снижения цен в магазинах, однако к концу зимы стоимость товаров первой необходимости возросла в среднем на 30%. Это не говоря уже о том, что снег и мусор в Донецке систематически не убирают", – рассказал собеседник ресурса.

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По его словам, жители непонятного административного образования недовольны еще и тем, что Пушилин привел к власти выходцев из МММ, чем по их мнению превратил "ДНР" в финансовую пирамиду.

Денис Пушилин официально пришел к власти в "ДНР" 20 листопала, когда произошла так называемая его "инаугурация". Этому предшествовала ликвидация Захарченко, после которой оккупанты заявили о намерении 11 ноября 2018 года провести "выборы" нового главаря пророссийских боевиков. По итогам так называемого плебисцита, Пушилин получил наибольшую поддержку среди "избирателей", "получив" 60,86% голосов. Кроме того, он обогнал своего ближайшего преследователя Романа Храменкова аж на 46,58%.