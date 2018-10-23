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      Ліквідація Захарченка: з'явилися нові резонансні деталі

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      Як вбивали Олександра Захарченка: нові деталі
      Як вбивали Олександра Захарченка: нові деталі / Соцмережі

      Бойовики переконують, що ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка було вбито за допомогою бомби, додатково обладнаної міні-камерою. Крім того, вони з'ясували, що окупант спершу взагалі не збирався відвідувати кафе "Сепар", де власне й стався підрив, і такий крок був спонтанним.

      Про це повідомляє один із сепаратистських ресурсів на своєму Telegram-каналі.

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      За їхніми даними, вибуховий пристрій, за допомогою якого було підірвано ватажка бойовиків Олександра Захарченка у кафе "Сепар", було додатково обладнано міні-камерою, що дозволяє на 100% ідентифікувати ціль.

      Як наголошують представники видання, підрив Захарченка було сплановано за тим же принципом, що і замах на нього, який відбувся взимку 2017 року в кафе "Пушкін".

      "Спочатку очільник "ДНР" не направлявся в кафе "Сепар", і рішення про зміну маршруту було ухвалено спонтанно – вже у дорозі, буквально за кілька хвилин до вибуху", – додають вони.

      Також розслідувачі заявили, що обидва факти було підтверджено у "силових структурах" фейкової республіки.

      Захарченко, Кримінал, Донецьк, ДНР, Розслідування
      Нові подробиці щодо лквідації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка

      Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.

      Крім того, ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

      У підсумку так зване "МВС "ДНР" оголосило у розшук двох підозрюваних у причетності до злочину. За їхніми даними, це двоє чоловіків, які також 31 серпня незадовго до вибуху були у кафе "Сепар". Судячи з оприлюднених фото, мовиться про людей похилого віку.

      вбивство захарченка у донецьку: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Розслідування Війна на Донбасі Кримінальні новини Новини Донецька Вибух Вбивство Захарченка
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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