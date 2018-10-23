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      Ликвидация Захарченко: появились новые резонансные детали

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      Как убивали Александра Захарченко: новые детали
      Как убивали Александра Захарченко: новые детали / Соцсети

      Боевики убеждают, что главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко был убит с помощью бомбы, дополнительно оборудованной мини-камерой. Кроме того, они выяснили, что оккупант сначала вообще не собирался посещать кафе "Сепар", где собственно и произошел подрыв, и такой шаг был спонтанным.

      Об этом сообщает один из сепаратистских ресурсов на своем Telegram-канале.

      Читайте также: Захарченко на том свете – 40 дней: как поминал лидера боевиков Донецк

      По их данным, взрывное устройство, с помощью которого был подорван главарь боевиков Александр Захарченко в кафе "Сепар", было дополнительно оборудованным мини-камерой, что позволяет на 100% идентифицировать цель.

      Как отмечают представители издания, подрыв Захарченко был спланирован по тому же принципу, что и покушение на него, которое произошло зимой 2017 года в кафе "Пушкин".

      "Сначала глава "ДНР" не направлялся в кафе "Сепар", и решение об изменении маршрута было принято спонтанно – уже в пути, буквально за несколько минут до взрыва", – добавляют они.

      Также расследователи заявили, что оба факта были подтверждены в "силовых структурах" фейковой республики.

      Захарченко, Кримінал, Донецьк, ДНР, Розслідування
      Новые подробности о лквидации главаря "ДНР" Александра Захарченко

      Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.

      Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.

      В итоге так называемое "МВД "ДНР" объявило в розыск двух подозреваемых в причастности к преступлению. По их данным, это двое мужчин, которые также 31 августа незадолго до взрыва были в кафе "Сепар". Судя по обнародованным фото, говорится о людях пожилого возраста.

      УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО В ДОНЕЦКЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости Расследования Новости Донецка Убийство Захарченко Взрыв
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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