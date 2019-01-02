Окупанти заявили про підрив у Донецьку залізничного мосту

Фото з місця підриву залізничного мосту в Донецьку

"МНС ДНР" сповістило, що 1 січня невідомі підірвали опору залізничного мосту в окупованому Донецьку. Інцидент трапився у Пролетарському районі міста, на перегоні Чумакове – Ларине.