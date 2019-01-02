Окупанти заявили про підрив у Донецьку залізничного мосту
"МНС ДНР" сповістило, що 1 січня невідомі підірвали опору залізничного мосту в окупованому Донецьку. Інцидент трапився у Пролетарському районі міста, на перегоні Чумакове – Ларине.
Видання уточнило, що невідомі підірвали центральну залізобетонну опору залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу Слов'янськ – Донецьк – Маріуполь.
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Загиблих і постраждалих немає.
Рух поїздів 1 січня по цьому перегоні зупинили. Також зупинили рух автомобілів по об'їзній дорозі на аварійній ділянці.
На сьогодні аварійні роботи завершені.
Підірваний міст у Донецьку
Підірваний міст у Донецьку
Джерело: 24 Канал
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