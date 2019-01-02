Оккупанты заявили о подрыве железнодорожного моста в Донецке
"МЧС ДНР" известило, что 1 января неизвестные взорвали опору железнодорожного моста в оккупированном Донецке. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, на перегоне Чумаково – Ларино.
Издание уточнило, что неизвестные взорвали центральную железобетонную опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь.
Читайте также: Видео с обвалом моста в Москве появилось в сети
Погибших и пострадавших нет.
Движение поездов 1 января по этому перегону остановили. Также остановили движение автомобилей по объездной дороге на аварийном участке.
На сегодня аварийные работы завершены.
Взорванный мост в Донецке
Взорванный мост в Донецке
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря 2018 , 15:08
Как Россия скрывает свои серьезные потери на Донбассе29 ноября 2018 , 15:02
Курс валют на 11 декабря: евро резко подешевел11 декабря 2017 , 08:30
Дизельгейт накрыл Японию: Mazda, Suzuki и Yamaha признали свою вину9 августа 2018 , 18:40
Когда автопроизводители обманывают с типом кузова3 ноября 2018 , 11:56