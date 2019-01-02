Оккупанты заявили о подрыве железнодорожного моста в Донецке

"МЧС ДНР" известило, что 1 января неизвестные взорвали опору железнодорожного моста в оккупированном Донецке. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, на перегоне Чумаково – Ларино.

Издание уточнило, что неизвестные взорвали центральную железобетонную опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь.

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Погибших и пострадавших нет.

Движение поездов 1 января по этому перегону остановили. Также остановили движение автомобилей по объездной дороге на аварийном участке.

На сегодня аварийные работы завершены.

Взорванный мост в Донецке