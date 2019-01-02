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      Оккупанты заявили о подрыве железнодорожного моста в Донецке

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      Фото с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
      Фото с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

      "МЧС ДНР" известило, что 1 января неизвестные взорвали опору железнодорожного моста в оккупированном Донецке. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, на перегоне Чумаково – Ларино.

      Издание уточнило, что неизвестные взорвали центральную железобетонную опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь.

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      Погибших и пострадавших нет.

      Движение поездов 1 января по этому перегону остановили. Также остановили движение автомобилей по объездной дороге на аварийном участке.

      На сегодня аварийные работы завершены.

      Донецьк вибух підрив міст

      Взорванный мост в Донецке

      Донецьк підрив міст вибух
      Взорванный мост в Донецке
       

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Взрыв Война на Донбассе Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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