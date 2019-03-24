В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв

В одной из квартир, которая располагается в центре оккупированного Донецка, произошел взрыв. В итоге пострадал мужчина.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на боевиков, инцидент произошел в субботу, 23 марта, в квартире на пятом этаже жилого дома.

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В итоге пострадал мужчина 1992 года рождения. Его доставили в больницу.

Известно, что вследствие взрыва никаких пожаров и никаких обрушений стен не было. Причины уточняют так называемые правоохранители.

К сожалению взрывы на оккупированном Донбассе не редкость, в том числе и в столице края – Донецке. В середине февраля здесь почти одновременно произошли три подобных инцидента в разных районах. В результате никто не пострадал, правда, российские СМИ убеждают, что это намек главарю боевиков Денису Пушилину.