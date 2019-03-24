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      В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв

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      В квартире жилого дома в центре Донецка прогремел взрыв: пострадал человек (иллюстративное фото)
      В квартире жилого дома в центре Донецка прогремел взрыв: пострадал человек (иллюстративное фото) / Соцсети

      В одной из квартир, которая располагается в центре оккупированного Донецка, произошел взрыв. В итоге пострадал мужчина.

      Как пишут российские СМИ со ссылкой на боевиков, инцидент произошел в субботу, 23 марта, в квартире на пятом этаже жилого дома.

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      В итоге пострадал мужчина 1992 года рождения. Его доставили в больницу.

      Известно, что вследствие взрыва никаких пожаров и никаких обрушений стен не было. Причины уточняют так называемые правоохранители.

      К сожалению взрывы на оккупированном Донбассе не редкость, в том числе и в столице края – Донецке. В середине февраля здесь почти одновременно произошли три подобных инцидента в разных районах. В результате никто не пострадал, правда, российские СМИ убеждают, что это намек главарю боевиков Денису Пушилину.

       

      КАКИЕ ЕЩЕ ВЗРЫВЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАНОВИЛИСЬ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ:​
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Взрыв Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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