В оккупированном Донецке прогремел взрыв

В пятницу, 9 ноября, в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв. По предварительным данным, неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель" в здание по улице Розы Люксембург, 54.

Об этом сообщает "Новости Донбасса".

"В 18:30 в здание на ул. Роза Люксембург, 54 неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель". В момент выстрела здание было пустым, жертв нет. Здание окружила полиция. На месте преступления ведутся следственные действия", – сообщила директор "департамента информационного обеспечения министерства информации ДНР" Майя Пирогова.

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О выстреле из гранатомета пишут также онлайн-медиа сепаратистов.

В то же время местные жители сообщают в социальных сетях о звуках взрыва и срабатывании сигнализации.

Отметим, что до оккупации Донецка в доме, где произошел взрыв, располагался Донецкий научный центр НАН Украины. После оккупации там был сепаратистский "Донецкий научный центр", однако в апреле 2018 экс-главарь пророссийских боевиков Донетчины Александр Захарченко своим "указом" его ликвидировал.