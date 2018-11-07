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      Боевики закладывают ртутную бомбу на Донбассе, – Тымчук

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      Никитовский ртутный комбинат
      Никитовский ртутный комбинат / Фото из открытых источников

      Экологическая ситуация на оккупированной части Донецкой области уже скоро может стать абсолютно неконтролируемой из-за действий пророссийских наемников из так называемой "ДНР".

      Такое заявление на своей странице в Facebook сделал координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

      По его информации, оккупанты приняли решение об остановке сухой консервации шахты "2-бис", которая входила в состав Никитовского ртутного комбината в Горловке. Сам комбинат был закрыт в 1995 году. В 2012 году на тему влияния переработки ртути на экосистему региона при участии американских ученых проводились исследования в районах, прилегающих к комбинату, которые показали, что содержание паров ртути составляет от 155-300 к 1427-1680 мг/л. Это, как пишет Тымчук, является причиной ртутной интоксикации жителей этого района, повышенной заболеваемости, детской смертности.

      В почве окружающей территории, отстойнике и пепле растений обнаружены концентрации ртути, превышающие фоновые в 10-15 раз. Содержание металла в подземных водах в районе комбината в 20-30 раз превышает предельно допустимую концентрацию,
      – написал он.

      По словам Тимчука, в октябре так называемая "власть ДНР" уволила всех работников, которые обслуживали и эксплуатировали насосные установки, а по состоянию на начало ноября 2018 года было остановлено откачку воды из горных выработок шахты "2-бис" и "Новая".

      Эксперты, по его информации, заявили, что затопление ртутной шахты может привести к проседанию грунта под руслом канала "Северский Донец – Донбасс" и разрушению водовода.

      "В течение 2016 года боевики массово вырезали металл на обогатительной фабрике и других объектах этого предприятия. В апреле 2017 года жители Горловки, которые проживают в поселке Бессарабка, стали свидетелями пребывания на территории комбината "военных в химической защите с характерными знаками радиационной опасности". К территории заброшенного "Никитовского ртутного комбината" со стороны поселка Ртутный подъехали несколько Камазов с номерами: ДК 42-03, ДК 41-10, ДК 43-08, после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки и перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината", – подчеркнул Тымчук.

      По данным "Информационного сопротивления", таким образом военнослужащие ВС РФ выполняли складирование и захоронение радиационных отходов, вывезенных с территории России.

      Отдельно эксперты отметили, что затопление выработок шахты "2-бис" и "Новая" грозит серьезными проблемами всему региону: кроме вопроса захоронения радиационных отходов из РФ, говорится и о дальнейшем резком повышении содержания ртути в земле и воде.

      К слову, ранее сообщалось, что пророссийские боевики из группировки "ДНР", несмотря на то, что назначили свои псевдовыборы на 11 ноября, уже начали голосовать.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Экология
      Источник: 24 канал
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