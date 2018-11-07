Бойовики закладають ртутну бомбу на Донбасі, – Тимчук

Екологічна ситуація на окупованій частині Донецької області вже скоро може стати абсолютно неконтрольованою через дії проросійських найманців з так званої "ДНР".

Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

За його інформацією, окупанти прийняли рішення про зупинку сухої консервації шахти "2-біс", яка входила до складу "Микитівського ртутного комбінату" у Горлівці. Сам комбінат був закритий 1995 року. У 2012 році на тему впливу переробки ртуті на екосистему регіону за участю американських вчених проводилися дослідження в районах, прилеглих до комбінату, які показали, що вміст парів ртуті становить від 155-300 до 1427-1680 мг/л. Це, як пише Тимчук, є причиною ртутної інтоксикації жителів цього району, підвищеної захворюваності, дитячої смертності.

У ґрунті навколишньої території, відстійнику і попелу рослин виявлені концентрації ртуті, що перевищують фонові в 10-15 разів. Вміст металу в підземних водах в районі комбінату в 20-30 разів перевищує гранично допустиму концентрацію",

– написав він.

За словами Тимчука, у жовтні так звана "влада ДНР" звільнила всіх працівників, які обслуговували і експлуатували насосні установки, а станом на початок листопада 2018 року було зупинено відкачування води з гірських виробок шахти "2-біс" і "Нова".

Експерти, за його інформацією, заявили, що затоплення ртутної шахти може призвести до просідання ґрунту під руслом каналу "Сіверський Донець - Донбас" і руйнування водоводу.

"Протягом 2016 року бойовики масово вирізали метал на збагачувальній фабриці та інших об'єктах цього підприємства. У квітні 2017 року жителі Горлівки, які проживають в селищі Бессарабка, стали свідками перебування на території комбінату "військових у хімічному захисті з характерними знаками радіаційної небезпеки". До території покинутого "Микитівського ртутного комбінату" з боку селища Ртутний під'їхали кілька КамАЗів з номерами: ДК 42-03, ДК 41-10, ДК 43-08, після чого два десятки російських військовослужбовців у формі хімічного захисту з зазначеними знаками радіаційної небезпеки розвантажили бочки і перевезли їх на територію покинутого ртутного комбінату", – наголосив Тимчук.

За даними "Інформаційного спротиву", таким чином військовослужбовці ЗС РФ виконували складування і захоронення радіаційних відходів, вивезених з території Росії.

Окремо експерти зауважили, що затоплення виробок шахти "2-біс" і "Нова" загрожує серйозними проблемами всьому регіону: крім питання захоронення радіаційних відходів з РФ, йдеться і про подальше різке підвищення змісті ртуті в землі і воді.

До слова, раніше повідомлялось, що проросійські бойовики з угруповання "ДНР", попри те, що призначили свої псевдовибори на 11 листопада, вже почали голосувати.