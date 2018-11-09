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      В окупованому Донецьку прогримів вибух

      931 Читать новость на русском
      У Донецьку стався вибух
      У Донецьку стався вибух / Ілюстративне фото

      У п’ятницю, 9 листопада, у центрі окупованого Донецька пролунав вибух. За попередніми даними, невідомі вистрілили з вогнемета "Джміль" у будівлю по вулиці Рози Люксембург, 54.

      Про це повідомляє "Новости Донбасса".

      "О 18:30 в будівлю на вул. Роза Люксембург, 54 невідомі вистрілили з вогнемета "Джміль". У момент пострілу будівля була порожня, жертв немає. Будівлю оточила поліція. На місці злочину ведуться слідчі дії", – сповістила директорка "департаменту інформаційного забезпечення міністерства інформації ДНР" Майя Пирогова.

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      Про постріл з гранатомета пишуть також онлайн-медіа сепаратистів.

      Водночас місцеві жителі повідомляють у соціальних мережах про звуки вибуху і спрацювання сигналізації.

      Зазначимо, що до окупації Донецька у будинку, де стався вибух, розташовувався Донецький науковий центр Національної Академії Наук України. Після окупації там був сепаратистський "Донецький науковий центр", однак у квітні 2018 року екс-ватажок проросійських бойовиків Донеччини Олександр Захарченко своїм "указом" його ліквідував.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Вибух
      Джерело: 24 Канал
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