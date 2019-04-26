В России на заводе по производству стратегических ракет произошел масштабный пожар: видео

В российском Красноярске в одном из цехов крупного оборонного завода "Красмаш" загорелась крыша, в результате чего она уже частично обрушилась. Спасатели предоставили пожару самый высокий четвертый ранг сложности. Общая площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров. Пожар виден в разных уголках города.

Как сообщают в местном управлении МЧС РФ, на Красноярском машиностроительном заводе горит кровля цеха по производству холодильных установок (готовая продукция). Заметим, что крыша уже частично обвалилась на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, передают российские СМИ.

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Тем временем, в "Роскосмосе" отметили, что горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников. Зато самому оборонному предприятию огонь не угрожает. Кроме того, МЧС не подтвердили информацию о двух погибших, которую распространили местные СМИ.



Столбы дыма, возникшие в результате пожара на "Красмаше" видны в разных районах Красноярска

Пожар на машиностроительном заводе в Красноярске: смотрите видео

Также журналисты отмечают, что горит силовая установка в корпусе №90. Сообщение о пожаре в корпусе №90 предварительно подтвердили в МЧС. Однако работники завода говорят, что пожар начался на складах 55-го цеха после взрыва.

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На месте работают 94 пожарных, 16 автоцистерн и пять автолестниц. Выехала сюда и мобильная лаборатория для измерения содержания вредных веществ в воздухе. Сейчас угрозы распространения пожара нет. Всех работников и посетителей завода спасатели успели эвакуировать.

Ракетный завод "Красмаш" горит в Красноярске pic.twitter.com/AIgeA7dm23 — Life | Новости (@lifenews_ru) 26 April 2019

"Красмаш" загорелся в России: смотрите видео

Что известно про завод "Красмаш" в Красноярске (Россия)? Основано предприятие было в 1931 году. Завод считается одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Основная его деятельность – это производство ракетно-космической техники. Здесь, в частности, производят баллистические ракеты для подводных лодок третьего поколения "Синева" и перспективный ракетный комплекс пятого поколения "Сармат" (межконтинентальные баллистические ракеты). Кроме того, на заводе создают модули разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон". Также на "Красмаше" изготавливали факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи.

В конце февраля пожар на заводе пластмасс вспыхнул в оккупированном Симферополе – загорелось складское помещение. Сам инцидент произошел в результате возгорания отработанного машинного масла.