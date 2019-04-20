Часть России охватили масштабные пожары: жуткие фото и видео (18+)

На Забайкалье, что в России, вспыхнули природные пожары. От огня уже пострадали 14 населенных пунктов.

По данным местного Минздрава, количество пострадавших уже достигло 27 человек. Двое из них – в тяжелом состоянии, об этом сообщают российские СМИ.

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В результате пожара десятки животных сгорели заживо.



Лошадь, пострадавшая от пожара



Не всем животным удалось спастись

По состоянию на утро 20 апреля на территории региона горело более 3 тысяч гектаров леса и степи.



Пожар на Забайкалье



Часть России охватил огонь



Пожар в российском Забайкалье

В результате пожара сгорели более 110 домов, большинство из них – жилые. Примерно 300 человек остались без жилья.



Последствия пожара



Последствия пожара

Из-за разрушительной стихии в Забайкальском крае РФ объявлен режим чрезвычайной ситуации.