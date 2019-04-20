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      Часть России охватили масштабные пожары: жуткие фото и видео (18+)

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      Пожар в РФ
      Пожар в РФ / Соцсети

      На Забайкалье, что в России, вспыхнули природные пожары. От огня уже пострадали 14 населенных пунктов.

      По данным местного Минздрава, количество пострадавших уже достигло 27 человек. Двое из них – в тяжелом состоянии, об этом сообщают российские СМИ.

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      В результате пожара десятки животных сгорели заживо.


      Лошадь, пострадавшая от пожара


      Не всем животным удалось спастись

      По состоянию на утро 20 апреля на территории региона горело более 3 тысяч гектаров леса и степи.


      Пожар на Забайкалье


      Часть России охватил огонь


      Пожар в российском Забайкалье

      В результате пожара сгорели более 110 домов, большинство из них – жилые. Примерно 300 человек остались без жилья.


      Последствия пожара


      Последствия пожара

      Из-за разрушительной стихии в Забайкальском крае РФ объявлен режим чрезвычайной ситуации.

       

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      Теги: Новости России Пожар Стихийный бедствия
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