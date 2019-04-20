Часть России охватили масштабные пожары: жуткие фото и видео (18+)
На Забайкалье, что в России, вспыхнули природные пожары. От огня уже пострадали 14 населенных пунктов.
По данным местного Минздрава, количество пострадавших уже достигло 27 человек. Двое из них – в тяжелом состоянии, об этом сообщают российские СМИ.
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В результате пожара десятки животных сгорели заживо.
Лошадь, пострадавшая от пожара
Не всем животным удалось спастись
По состоянию на утро 20 апреля на территории региона горело более 3 тысяч гектаров леса и степи.
Пожар на Забайкалье
Часть России охватил огонь
Пожар в российском Забайкалье
В результате пожара сгорели более 110 домов, большинство из них – жилые. Примерно 300 человек остались без жилья.
Последствия пожара
Последствия пожара
Из-за разрушительной стихии в Забайкальском крае РФ объявлен режим чрезвычайной ситуации.