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      Частину Росії охопили масштабні пожежі: моторошні фото та відео (18+)

      693 Читать новость на русском
      Пожежа у РФ
      Пожежа у РФ / Соцмережі

      На Забайкаллі, що у Росії, спалахнули природні пожежі. Від вогню вже постраждали 14 населених пунктів.

      За даними місцевого МОЗ, кількість постраждалих вже сягнула 27 осіб. Двоє з них – у важкому стані, про це повідомляють російські ЗМІ.

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      Внаслідок пожежі десятки тварин згоріли заживо.


      Кінь, який постраждав від пожежі


      Не всім тваринам вдалося врятуватися

      Станом на ранок 20 квітня на території регіону горіло понад 3000 гектари лісу й степу. 


      Пожежа на Забайкаллі


      Частину Росії охопив вогонь


      Пожежа у російському Забайкаллі

      Внаслідок пожежі згоріли понад 110 будинків, більшість з них – житлові. Приблизно 300 осіб залишилися без житла.


      Наслідки пожежі


      Наслідки пожежі

      Через руйнівну стихію в Забайкальському краї РФ оголосили режим надзвичайної ситуації. 

       

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      Теги: Новини Росії Пожежа Стихійні лиха
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