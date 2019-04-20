Частину Росії охопили масштабні пожежі: моторошні фото та відео (18+)
На Забайкаллі, що у Росії, спалахнули природні пожежі. Від вогню вже постраждали 14 населених пунктів.
За даними місцевого МОЗ, кількість постраждалих вже сягнула 27 осіб. Двоє з них – у важкому стані, про це повідомляють російські ЗМІ.
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Внаслідок пожежі десятки тварин згоріли заживо.
Кінь, який постраждав від пожежі
Не всім тваринам вдалося врятуватися
Станом на ранок 20 квітня на території регіону горіло понад 3000 гектари лісу й степу.
Пожежа на Забайкаллі
Частину Росії охопив вогонь
Пожежа у російському Забайкаллі
Внаслідок пожежі згоріли понад 110 будинків, більшість з них – житлові. Приблизно 300 осіб залишилися без житла.
Наслідки пожежі
Наслідки пожежі
Через руйнівну стихію в Забайкальському краї РФ оголосили режим надзвичайної ситуації.
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