На Ровненщине горел один из крупнейших природных заповедников Украины: видео

На Ровенщине вблизи Старого села, что в Рокитиновском районе, загорелся природный заповедник.

Предварительная причина – выжигание сухой травы, об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Тодорчук, основатель гуманистического движения UAnimals.

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"Животные погибают заживо, исчезает природа, а этих людей, кажется, ничего не изменит", – написал активист.

Что известно о Ровненском заповеднике?

Второй по величине природный заповедник в Украине после Крымского. Расположен на севере Ровенской области, в пределах Владимирецкого, Дубровицкого, Сарненского и Рокитновского районов. Там обитает более 200 видов животных, из которых 25 занесены в Красную книгу Украины.

Информацию о факте и причине пожара подтвердила и пресс-секретарь областного управления лесоохотничьего хозяйства Светлана Горошко.

Впоследствии она сообщила, что по состоянию на 12:00 пожар локализован. Силам государственной лесной охраны удалось обуздать огонь самостоятельно.

Отметим, что для этого привлекли 3 пожарных автомобиля, трактор, 40 работников лесного хозяйства, также помогали местные жители. Приблизительная площадь возгорания – 1,9 гектара.