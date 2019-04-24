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      На Ровненщине горел один из крупнейших природных заповедников Украины: видео

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      На Ровенщине вблизи Старого села, что в Рокитиновском районе, загорелся природный заповедник.

      Предварительная причина – выжигание сухой травы, об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Тодорчук, основатель гуманистического движения UAnimals.

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      "Животные погибают заживо, исчезает природа, а этих людей, кажется, ничего не изменит", – написал активист.

      Что известно о Ровненском заповеднике?
      Второй по величине природный заповедник в Украине после Крымского. Расположен на севере Ровенской области, в пределах Владимирецкого, Дубровицкого, Сарненского и Рокитновского районов. Там обитает более 200 видов животных, из которых 25 занесены в Красную книгу Украины.

      Информацию о факте и причине пожара подтвердила и пресс-секретарь областного управления лесоохотничьего хозяйства Светлана Горошко.

      Впоследствии она сообщила, что по состоянию на 12:00 пожар локализован. Силам государственной лесной охраны удалось обуздать огонь самостоятельно.

      Отметим, что для этого привлекли 3 пожарных автомобиля, трактор, 40 работников лесного хозяйства, также помогали местные жители. Приблизительная площадь возгорания – 1,9 гектара.

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      Теги: Новости Украины
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