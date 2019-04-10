Долине нарциссов на Закарпатье грозит уничтожение: детали

В течение первых дней апреля возле биосферного заповедника "Долина нарциссов" произошло по меньшей мере два масштабных возгорания. Пламя охватило полтора гектара, а из-за сильного ветра вплотную подобралось к участку, где популяция нарциссов самая большая.

Чаще всего такие пожары случаются по неосторожности местных. Крестьяне поджигают сухую траву, "убирая" поля перед посевом. Так они борются с сорняками и кустами.

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В один день спасатели тушили пожар более двух часов, а еще через три получили сообщение о новом возгорании. Огонь потушили, а с местными провели профилактические беседы.



Долина нарциссов в опасности

Возле Долины нарциссов выгорело поле: смотрите видео

"Тушить было трудно из-за ветра, а по недокошенной траве огонь распространялся очень быстро", – отметил Олег Молодченко, ведущий инспектор Хустского отдела ГСЧС.

Директор заповедника Александр Навродский рассказал, что Долина нарциссов горит чуть ли не каждый год, однако впервые для тушения пришлось привлекать спасателей. Пламя вплотную приблизилось к местам, где растут нарциссы и чудом не повредило растения.

Обычно пик цветения приходится на начало мая. Тогда урочище между закарпатскими реками Тиса и Хустец превращается в белоснежное поле. Увидеть это чудо приезжают тысячи туристов.



Так выглядит Долина нарциссов во время цветения

Однако в 2019 году из-за теплой весны долина зацветет уже в конце апреля.