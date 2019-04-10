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      Долині нарцисів на Закарпатті загрожує знищення: деталі

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      Впродовж перших днів квітня біля біосферного заповідника "Долина нарцисів" сталося щонайменше два масштабних займання. Полум’я охопило півтора гектара, а через сильний вітер впритул підібралося до ділянки, де популяція нарцисів найбільша.

      Найчастіше такі пожежі трапляються через необережність місцевих. Селяни підпалюють суху траву, "прибираючи" поля перед посівом. Так вони борються з бур'янами та кущами.

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      Одного дня рятувальники гасили пожежу понад дві години, а ще через три отримали повідомлення про нове займання. Вогонь загасили, а з місцевими провели профілактичні бесіди.

      Долина нарцисів горить
      Долина нарцисів у небезпеці

      Біля Долини нарцисів вигоріло поле: дивіться відео


      "Гасити було важко через вітер, а по недокошеній траві вогонь розповсюджувався дуже швидко", – зазначив Олег Молодченко, провідний інспектор Хустського відділу ДСНС.

      Директор заповідника Олександр Навродський розповів, що Долина нарцисів горить ледь не щороку, проте вперше для гасіння довелось залучати рятувальників. Полум'я впритул наблизилось до місць, де ростуть нарциси та дивом не зашкодило рослинам. 

      Зазвичай пік цвітіння нарцисів припадає на початок травня. Тоді урочище між закарпатськими річками Тиса та Хустець перетворюється на білосніжне поле. Побачити це диво приїжджають тисячі туристів.

      Долина нарцисів
      Так виглядає Долина нарцисів під час цвітіння

      Проте у 2019 році через теплу весну долина заквітне вже наприкінці квітня. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Закарпаття Пожежа
      Джерело: 24 канал
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