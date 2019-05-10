9-летняя девочка стала самым молодым композитором Украины

Школьница Маргарита из Житомира лишь год назад начала писать музыку, но за это время уже стала известным музыкантом. В свои девять лет она успела написать 19 полноценных музыкальных композиций и полностью освоить игру на бандуре и фортепиано.

За несколько лет бандура стала для девушки чем-то большим, чем просто музыкальным инструментом. Маленькая композиторша шутит, что сейчас это ее лучшая подруга.

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За два года Маргарита написала аж 19 произведений, пока заканчивает работу над двадцатым. Музыкой девушка начала заниматься в шесть лет, а уже в восемь написала первую композицию – этюд "Перлинонька".

Она сразу сказала, что хочет его как-то представить. Маргарита имеет уникальный стиль – каждое произведение она должна представить, и каждое должно иметь эпиграф,

– сказала мама девочки Ольга Костенева.

За плечами у Маргариты участие в нескольких десятках конкурсах и фестивалях, половину из которых она выиграла. Сейчас же преподаватели вспоминают первое знакомство юной шестилетней девочки с бандурой. Когда она взяла в руки инструмент, говорят, сразу поразила всех.



Маргарита Костенева

Преподавательница с музыки Людмила Нестерчук вспомнила, что Маргарита была и является абсолютно уникальной девочкой, ведь когда она впервые появилась на занятии, то начала на слух подбирать себе мелодию, видя инструмент впервые. О незаурядной девушке узнали и в Книге рекордов Украины. Ее признали самым молодым композитором Украины.

По всем правилам заявка проходит четыре этапа: на одном из них мы сделали поиск аналогичного случая в Украине и не нашли такого. Соответственно, это дало нам основания объявить Маргариту Костеневу юным композитором,

– отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Сама же рекордсменка на достигнутом останавливаться не собирается. Девочка мечтает о профессиональной карьере композитора-бандуристки.